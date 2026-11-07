5 أشياء لا تضعها بجوار هاتفك.. عادات يومية تتسبب في تلف جهازك دون أن تشعر

يعتمد ملايين المستخدمين على هواتفهم الذكية في إنجاز المهام اليومية، بداية من إجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، وصولا إلى الدفع الإلكتروني والتصوير وحفظ البيانات الشخصية، لكن رغم الاهتمام بحماية الهواتف من السقوط والخدوش، يغفل كثيرون عن تأثير الأشياء التي يحتفظون بها بجوار أجهزتهم داخل الجيوب أو الحقائب.

فبعض العادات البسيطة، مثل وضع المفاتيح أو زجاجات المياه أو النقود خلف الهاتف، قد تعرضه للخدوش أو الرطوبة أو ارتفاع الحرارة، كما قد تتسبب في فقدان بعض المقتنيات الشخصية.

وبحسب تقرير نشره موقع «Things You Didn't Know»، هناك 5 أشياء يومية يفضل عدم الاحتفاظ بها بجوار الهاتف الذكي، لتجنب الأضرار المحتملة والحفاظ على كفاءة الجهاز.

1. المفاتيح.. تهدد الشاشة والهيكل الخارجي:

يضع كثير من المستخدمين الهاتف والمفاتيح داخل الجيب نفسه، دون الانتباه إلى أن الحواف المعدنية للمفاتيح قد تتسبب في خدش الشاشة أو الهيكل الخارجي، خصوصا عند عدم استخدام واقٍ للشاشة.

كما أن وضع الهاتف في الجيب الخلفي قد يعرضه للكسر أو الانحناء عند الجلوس عليه، فضلا عن احتمالات سقوطه أثناء الحركة.

ولذلك، يفضل الاحتفاظ بالهاتف في جيب منفصل عن المفاتيح والأغراض المعدنية الحادة.

المفاتيح.. تهدد الشاشة والهيكل الخارجي

2. النقود الورقية.. قد تعيق تبريد الهاتف:



يلجأ بعض الأشخاص إلى وضع النقود الورقية خلف الهاتف داخل الغطاء الواقي، باعتبارها وسيلة سهلة للاحتفاظ بمبلغ مالي للطوارئ.

لكن هذه العادة قد تعيق تبديد الحرارة، خاصة عند استخدام أغطية سميكة أو أثناء شحن الهاتف وتشغيله لفترات طويلة.

كذلك، فإن ظهور النقود خلف الأغطية الشفافة قد يجذب انتباه اللصوص في الأماكن العامة، ما يضيف خطرا أمنيا إلى المشكلة.

لذلك، من الأفضل الاحتفاظ بالنقود داخل محفظة مستقلة بعيدا عن الهاتف.

3. زجاجات المياه والسوائل.. خطر التسرب المفاجئ:

قد يؤدي تسرب كمية صغيرة من المياه إلى تلف بعض مكونات الهاتف، خاصة إذا وصلت السوائل إلى المنافذ أو الأجزاء الداخلية للجهاز.

وتزداد احتمالات حدوث ذلك عند وضع الهاتف وزجاجة المياه داخل القسم نفسه من الحقيبة، خصوصا إذا لم يكن الغطاء محكم الإغلاق.

ولتجنب هذه المشكلة، ينصح بوضع المشروبات في جيب منفصل، واستخدام حافظة مقاومة للماء عند الذهاب إلى الشواطئ أو حمامات السباحة، وكذلك أثناء الأمطار.

زجاجات المياه والسوائل

4. الأغراض المغناطيسية.. انتبه للمستشعرات:



تحتوي بعض المنتجات اليومية على مغناطيسات صغيرة، مثل أغطية بعض مستحضرات التجميل وعلب المكياج ذات الإغلاق المغناطيسي.

وقد تتداخل المجالات المغناطيسية القوية مع بعض المستشعرات الموجودة في الهواتف، مثل البوصلة الرقمية، ما قد يؤثر في دقة تحديد الاتجاهات.

ولا يعني ذلك أن جميع المغناطيسات الصغيرة تشكل خطرا على الهاتف، لكن يفضل تجنب وضع الملحقات المغناطيسية القوية ملاصقة للجهاز لفترات طويلة.

5. البطاقات الشخصية والبنكية.. احتمالات الفقدان والتلف:



يستخدم البعض الغطاء الخلفي للهاتف للاحتفاظ ببطاقات الهوية أو البطاقات البنكية، لكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى فقدانها، خاصة إذا انزلقت من الغطاء أثناء إخراج الهاتف أو استخدامه.

كما أن الحرارة قد تؤثر في بعض أنواع البطاقات أو المواد اللاصقة المستخدمة في حافظاتها، وهو ما يزيد احتمالات تلفها بمرور الوقت.

ولهذا، يفضل استخدام محفظة مستقلة أو حامل مخصص للبطاقات، بدلا من وضعها مباشرة بين الهاتف والغطاء الواقي.

نصائح مهمة لشحن الهاتف دون ارتفاع حرارته



لا تقتصر حماية الهاتف على طريقة تخزينه، بل تشمل أيضا المكان الذي تضعه فيه أثناء الشحن.

وينصح بوضع الهاتف على سطح صلب وجيد التهوية، مع تجنب شحنه فوق الأسرة والأرائك والأقمشة، لأنها قد تعيق خروج الحرارة من الجهاز.

كما يفضل عدم تغطية الهاتف بالملابس أو البطانيات أثناء الشحن، ويمكن إزالة الغطاء السميك إذا كان يساهم في ارتفاع درجة حرارته.

وفي النهاية، قد تبدو هذه العادات اليومية غير مؤثرة، لكنها قد تزيد احتمالات تعرض الهاتف للخدوش أو الحرارة أو التلف الناتج عن السوائل.

لذلك، فإن تخصيص مكان مناسب للهاتف وإبعاده عن الأغراض غير الملائمة يساعد في الحفاظ على الجهاز وإطالة عمره الافتراضي.