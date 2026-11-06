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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لذراع التحكم.. مايكروسوفت تحول هاتفك إلى جهاز ألعاب "إكس بوكس"

"مايكروسوفت" تحول هاتفك إلى جهاز ألعاب "إكس بوكس"
"مايكروسوفت" تحول هاتفك إلى جهاز ألعاب "إكس بوكس"
شيماء عبد المنعم

تختبر شركة مايكروسوفت، ميزة جديدة لخدمة Xbox Cloud Gaming تتيح للمستخدمين تشغيل ألعاب أجهزة إكس بوكس Xbox على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة، واستخدام هواتف أندرويد وآيفون كأذرع تحكم افتراضية، دون الحاجة إلى امتلاك ذراع تحكم تقليدية.

وتتيح الميزة الجديدة تشغيل اللعبة مباشرة على شاشة التلفزيون، بينما يتولى الهاتف مهمة التحكم في اللعبة عبر أزرار افتراضية تعمل باللمس، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى الألعاب السحابية وتقليل الحاجة إلى أجهزة إضافية.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟


بحسب مايكروسوفت، تعمل وحدة التحكم الافتراضية مباشرة من خلال متصفح الهاتف، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق منفصل، كما ستحصل بعض الألعاب على واجهات تحكم باللمس مصممة خصيصا لتناسب طبيعة كل لعبة.

ولاستخدام الميزة، يتعين على المستخدم تفعيل خيار Preview Features من خلال قسم الإعدادات ثم الحساب (Settings > Account) داخل تطبيق إكس بوكس على تلفزيون ذكي مدعوم.

وبعد تشغيل إحدى الألعاب دون توصيل ذراع تحكم تقليدية، سيظهر خيار استخدام الهاتف كوحدة تحكم، ليتمكن المستخدم من مسح رمز QR المعروض على شاشة التلفزيون، والبدء في اللعب مباشرة باستخدام شاشة هاتفه.

إكس بوكس

اختلاف عن تجربة سوني مع PS5
 

تختلف هذه التجربة عن حلول التحكم الافتراضي التي تقدمها شركة سوني عبر تطبيق PS Remote Play، إذ تتيح سوني بث ألعاب PS5 إلى الهاتف نفسه، واستخدام أزرار التحكم الافتراضية على شاشته.

لكن تطبيق سوني لا يوفر، بالطريقة الرسمية نفسها، إمكانية استخدام الهاتف كوحدة تحكم مستقلة مع استمرار عرض اللعبة على شاشة التلفزيون عبر جهاز PS5، وهي الإمكانية التي تختبرها مايكروسوفت حاليا.

مايكروسوفت تختبر أيضا وحدة تحكم لاسلكية جديدة


بالتوازي مع ميزة التحكم عبر الهاتف، تختبر مايكروسوفت تقنية أخرى تحمل اسم Cloud Connect، بالتزامن مع وحدة التحكم الجديدة Xbox Nano Controller.

وتعتمد التقنية على اتصال وحدة التحكم مباشرة بخوادم الألعاب السحابية التابعة لـXbox عبر شبكة Wi-Fi، بدلا من الاتصال بالتلفزيون باستخدام البلوتوث، وهو ما قد يساعد على تقليل زمن الاستجابة أثناء اللعب (Input Lag).

ولا تزال معاينة تقنية Cloud Connect محدودة حاليا بالولايات المتحدة، مع دعم عدد مختار من أجهزة التلفزيون الذكية ومتصفحات الويب.

في المقابل، يتوفر اختبار ميزة تحويل الهاتف إلى وحدة تحكم في نطاق جغرافي أوسع، يشمل الدول التي تدعم خدمة Xbox Cloud Gaming، رغم أن الميزة لا تعمل حتى الآن مع جميع أجهزة التلفزيون أو الألعاب.

ولم تكشف مايكروسوفت عن موعد محدد لإطلاق الميزة بصورة رسمية وإتاحتها لجميع المستخدمين.

إكس بوكس ذراع تحكم مايكروسوفت أجهزة التلفزيون أندرويد

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