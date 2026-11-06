عمرو الليثي: الناس تحكم عليك من الظاهر وربك يحكم عليك من قلبك.. وهذا ميزان عدله

قال الإعلامي د. عمرو الليثي: عايز حالك ينصلح اجعل قلبك سليمًا، ولو تريد رضا ربنا لابد أن يكون قلبك راضيًا، ولو تريد الخير يجب أن تطهر قلبك من الحقد والغيرة.

وأضاف الليثي من خلال برنامج "إنسان تاني" على صفحاته الرسمية أن سلامة قلبك هي المفتاح، وأصحاب القلوب السليمة يركزون في حالهم فقط ولا يشغلون بالهم بالناس ولا يحكمون على حد ولا يفرق معهم كلام حد عنهم.

وتابع الليثي أن ربك رب قلوب ونوايا وما حدش هيتحاسب إلا على عمله، وأن الناس بيحكموا عليك من الظاهر وهذا طبعهم والذي لن يتغير، وربك بيحكم عليك من خلال قلبك وهذا ميزان عدله والذي لن يتغير، وهذا سبب كافي أن تكون مهتمًا بأن يكون قلبك سليمًا، حتى تصبح إنسانًا تانيًا.

برنامج إنسان تاني

ويأتي برنامج "إنسان تاني" في إطار حرص عمرو الليثي على تقديم محتوى إنساني واجتماعي هادف، حيث يقدم قصصًا إنسانية ملهمة ونماذج ناجحة من المجتمع، لأشخاص واجهوا تحديات صعبة وقرروا بدء حياة جديدة.