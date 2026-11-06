أخبار التوك شو | أسعار الطماطم هتغلى.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الطماطم هتغلى.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة للمواطنين

وسط حالة من الترقب لتحركات أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة الخضروات والفاكهة، خرجت تصريحات مطمئنة من نقيب الفلاحين بشأن توافر المحاصيل الزراعية وعدم وجود أي نقص في المعروض، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق، وأن الزيادات السعرية التي تشهدها بعض الأصناف ترتبط بعوامل موسمية ومناخية مؤقتة.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة في الأسواق خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات المواطنين.

هل يشعر الكلب بخوف الإنسان؟.. جمال شعبان يكشف سر الهجوم على المواطنين



شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع حالات العقر، الهلع من الكلاب في الشوارع، وأن هناك حالات توفيت بسبب هجوم الكلاب عليها في الشارع، ورصدتها كاميرات المراقبة.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة الخوف والهلع الشديد عند مواجهة الكلاب، مشيرًا إلى أن الانفعال الحاد قد يتسبب في أزمات قلبية وسكتات مفاجئة، قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.



البقري بـ210 جنيهات والجاموسي بـ170.. تحرك جديد في أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم القائمة تحركات جديدة خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات المواطنين بشأن انعكاس هذه الزيادات على أسعار اللحوم الحمراء في محلات الجزارة، ومدى استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم واهتمام الأسر بمتابعة تطورات الأسواق.

وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع سعر كيلو اللحم البقري القائم بنحو 10 جنيهات خلال الأيام الماضية، ليسجل ما بين 200 و210 جنيهات، مقابل 190 جنيهًا سابقًا، مشيرًا إلى أن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم وصل إلى 170 جنيهًا.

اسكتي أحسن ليكي.. إعلامية توجه رسالة قوية لمتحدثة الاحتلال



أكدت الإعلامية دعاء جاد الحق، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، رفضها محاولات تزييف الحقائق بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على أن الإعلام لن يترك مساحة لكتابة التاريخ وفق الرواية الإسرائيلية، أو تمرير الأكاذيب وتزوير الوقائع المتعلقة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني.



الصحة تحذر من الإنفلونزا .. أعراض مفاجئة ومضاعفات خطيرة

مع دخول موسم التقلبات الجوية وتغير الفصول، تتزايد التحذيرات الصحية من مخاطر الإنفلونزا الموسمية، التي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد نزلة برد عادية، خاصة أن أعراضها قد تظهر بصورة مفاجئة وتتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، تهدد كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ما يجعل الوقاية والتطعيم السنوي ضرورة لتقليل مخاطر الإصابة.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإنفلونزا الموسمية تختلف عن نزلات البرد الناتجة عن الفيروسات التنفسية الأخرى، موضحًا أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا تكون أكثر شدة، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.



خبير يكشف حجم سرقات الكهرباء وطرق مواجهة التلاعب بالعدادات



كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الفقد التجاري في بعض شركات توزيع الكهرباء وصل إلى نسب مرتفعة، نتيجة سرقة التيار والتلاعب في العدادات، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف أحمد الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفقد الكهربائي ينقسم إلى نوعين، الأول فني يحدث خلال مراحل نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى شركات التوزيع، والثاني تجاري ينتج عن سرقة التيار أو عدم تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.



القهوة على الريق.. متى تتحول من فائدة إلى ضرر؟



كشف الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، الفرق بين القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير، موضحًا تأثير كل منهما على صحة الجسم، والفوائد الصحية المرتبطة بتناول القهوة.

وأضاف بهاء الدين ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القهوة التركية المصنوعة من حبوب البن المطحونة بالطريقة التقليدية تحتفظ بنسبة أكبر من الكافيين ومضادات الأكسدة مقارنة بالقهوة سريعة التحضير.

وأوضح أن القهوة سريعة التحضير تمر بمراحل تصنيع مختلفة، وقد تضاف إليها مواد أخرى مثل الدهون والمبيضات والسكر، وهو ما يقلل من نسبة الكافيين ومضادات الأكسدة، فضلًا عن احتمالية تأثير الدهون المضافة على مستويات الكوليسترول في الدم.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.97 جنيه

سعر الشراء: 53.87 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.81 جنيه

سعر الشراء: 60.42 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.89 جنيه

سعر الشراء 45 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.38 جنيه

سعر الشراء: 14.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.69 جنيه

سعر الشراء: 14.66 جنيه.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر أكتوبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

درجات الحرارة

القاهرة 25

الإسكندرية 23

شرم الشيخ 29

مطروح 22

أسوان 32

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



مكة 37

أبوظبي 35

بيروت 25

القدس 21

طرابلس 26

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 13

لندن 12

واشنطن 24

باريس 10

موسكو 5

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر



يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5378 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7171 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيها.