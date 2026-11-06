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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الطماطم هتغلى.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة للمواطنين

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

وسط حالة من الترقب لتحركات أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة الخضروات والفاكهة، خرجت تصريحات مطمئنة من نقيب الفلاحين بشأن توافر المحاصيل الزراعية وعدم وجود أي نقص في المعروض، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق، وأن الزيادات السعرية التي تشهدها بعض الأصناف ترتبط بعوامل موسمية ومناخية مؤقتة.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة في الأسواق خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات المواطنين.

مصر تصدر 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة

 

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر تصدر أكثر من 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الزراعي وتنوع المحاصيل وتوافرها.

الطماطم
الطماطم 

وأوضح أن التحركات السعرية التي تشهدها بعض السلع الزراعية خلال الفترة الحالية لا تعني وجود أزمة في المعروض، وإنما ترتبط بطبيعة المواسم الزراعية وفواصل العروات، إلى جانب التغيرات المناخية والانتقال من فصل إلى آخر.

لماذا ترتفع أسعار الطماطم؟

 

وأشار أبو صدام إلى أن الطماطم تأتي في مقدمة المحاصيل الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وفواصل العروات الزراعية، موضحًا أن أسعارها قد تشهد بعض التحركات خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.

 الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة

 

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التغيرات الموسمية التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وأسعارها، ومطمئنًا بأن الأسواق لن تواجه مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة.

أسعار السلع السلع السلع الغذائية الخضروات والفاكهة نقيب الفلاحين

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