25 سيدة يعرضن إبداعاتهن.. معرض للحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب السلام في إسنا

فتحت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر نافذة جديدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال معرض للحرف اليدوية أقيم بمركز شباب السلام واستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 25 عارضة قدمن مجموعة متنوعة من المشغولات والمنتجات التي تعكس أصالة التراث الإسناوي وتنوع المهارات الإنتاجية للسيدات والفتيات.

وجاء تنظيم المعرض بمشاركة جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد عبد الوهاب، تنفيذا لتوجهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، وتوفير فرص حقيقية لتسويق منتجاتهم وتشجيع الإنتاج المحلي.

وضمت أجنحة المعرض مجموعة من المنتجات التي تعكس تنوع الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، من بينها السجاد اليدوي ومنتجات النول، والحقائب المصنوعة من الخرز، والزي الإسناوي، والمشغولات اليدوية، فضلا عن منتجات تجفيف الخضراوات والأعشاب، وسط تنوع لافت في المعروضات التي تجمع بين الطابع التراثي والمهارات الإنتاجية للسيدات المشاركات.

ومن جانبها، أكدت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الجهاز لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، ومساعدتهم على الوصول إلى منافذ تسويقية تتيح عرض منتجاتهم والتعريف بها، بما يعزز فرص العمل الحر ويدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أن هذه المعارض لا تقتصر أهميتها على بيع المنتجات فقط، وإنما تمثل منصة للترويج للحرف التراثية وتشجيع السيدات والفتيات على استثمار مهاراتهن وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يسهم في توفير مصادر دخل للأسر والحفاظ على الموروث الحرفي والهوية الثقافية لمحافظة الأقصر.