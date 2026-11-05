117 % زيـادة فـي إجمالي القروض قصيرة الأجل الاستثمارية والمشروعات الزراعية عام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي عام) 2024/2025

الجمعيات التعاونية الزراعيــة

بلــغ عــــدد الجمعيات التعاونية الزراعيــة 6027 جمعيــة عــام) 2024 / 2025 ( و تحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4460 جمعيـة بنـسـبة قدرهـا 0‚74٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 780 جمعـيـة بنـسـبة قدرهــــا 0‚13٪ ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصـلحـة 684 جمعية بنسبة قدرهــا 3‚11٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 103 جمعية بنسـبة قــدرها 7‚1٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجــل

بلــغ أجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــــــــــــة 9‚55 ملــــــــيار جنية عـــــــــــــام 2025 مقــابل 0‚56مليـــار جنيــه عام 2024 بنسبة انخفاض قـــــــــــدرها 2‚0٪ موزعة كالتالي:

بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 6‚18 مليار جنية عام 2025 مقــابـل 6‚8 مليـــار جنيــــه عام 2024 بنسبة زيادة قدرها0‚117 ٪ وذلك نتيجة ارتفاع منح قروض (ثروة حيوانية-جاري-بضمان ودائع و مختلف الاغراض)

بلــــغ إجـمالي القــــروض متوسـطـة الأجــــل 8‚5 مليار جنية عـام 2025 مقابل 6‚22 مليـار جنيــــه عــــام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0‚74٪ وذلك نتيجة إلى انخفاض منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجل 4‚31 مليار جنية عام 2025 مقابل 8‚24 مليار جنيـه عـام 2024 بزيادة قدرها 6‚26 ٪ نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها (التجزئة المصرفية - وسائل نقل وانتقال – الأنشطة المتنوعة).

بلــــغ إجمالي الأجــــور النقـــديــــــة الســــنـوية التأمينــــــــــات الاجتماعية للعاملـــــين بجمعيـــــات الائتمان والإصلاح الزراعـــــي وبنـــــــــوك القــــــــــــرى 8‚5 مليــــــــــار جنيــــــــــة عــــــام 2024/2025 مقابــــــــل 5‚5 مليـــــــار جنية عام 2023/2024 بنسبة زيادة قــدرها 4‚5٪.