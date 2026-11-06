البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين

قالت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من دولارين لتتجاوز المئة دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، مع صعود خام برنت %1.6 إلى 99.86 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط %1.22 إلى 91.62 دولار، حسب شبكة سي إن بي سي.

إرتفاع أسعار النفط

ورغم الارتفاع، يتجه خام برنت لتسجيل خسائر أسبوعية تبلغ %12، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للتراجع %12.1 خلال الأسبوع

وتفاعلت الأسواق مع توقعات بأن فوز الديمقراطيين والسيطرة على الكونجرس قد يسهمان في تهدئة الحرب الأمريكية الإيرانية

وكانت أسعار النفط قد هبطت %8 في جلسة الأربعاء وحدها لتسجل أدنى مستوياتها في شهرين بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط حدّت من موجة الهبوط، بعدما تجددت الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قالت إيران إن ثلاث ناقلات نفط أخرى تعرضت لهجمات في مضيق هرمز، فيما تشير بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى استمرار الهجمات قرب مستوياتها القياسية

يأتي ذلك فيما اوزان الأسواق حالياً بين احتمالات انحسار الحرب ومخاطر تعطل الإمدادات في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.