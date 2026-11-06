ميار عثمان تكشف عن أكثر الكتب تأثيرا في شخصيتها: لويس برايل والخنساء

كشفت الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي، عن أبرز الكتب التي تركت أثرًا عميقًا في شخصيتها، مشيرة إلى أن من بينها كتابًا عن لويس برايل، مخترع طريقة الكتابة والقراءة للمكفوفين، وكتابًا عن الخنساء.

تعلمت من لويس برايل أن الظلام لن يحبس العقول

وقالت ميار عثمان، خلال لقائها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إن بعض الكتب أثرت فيها إلى درجة أنها أصبحت مرتبطة بها وبشخصيتها، موضحة أن هناك كتبًا من كثرة تأثرها بسير أصحابها لم تكن ترغب في إعادة قراءتها، لأنها أصبحت تحمل بالنسبة إليها معاني خاصة.

وأضافت أن من أبرز هذه الكتب كتابًا يتناول سيرة لويس برايل، الذي تعلمت من تجربته قيمة المثابرة وعدم الاستسلام للصعوبات، مشيرة إلى أن قصته قدمت لها درسًا مهمًا في قدرة الإرادة الإنسانية على تجاوز العجز وتحويل التحديات إلى حلول.

وأوضحت أن أبرز ما تعلمته من سيرته يتمثل في أن فقدان البصر لا يعني نهاية القدرة على التعلم أو الإبداع، قائلة: «الظلام لن يحبس العقول، والإرادة تصنع من العجز حلولًا».

وتابعت أن لويس برايل لم يستسلم للظلام الذي عاش فيه، وإنما استطاع ابتكار لغة أضاءت الطريق أمام ملايين البشر، في إشارة إلى نظام برايل الذي أتاح للمكفوفين القراءة والكتابة والتواصل مع المعرفة.

وأكدت أن هذه التجربة تركت أثرًا كبيرًا في تفكيرها، وعززت لديها الإيمان بأهمية المثابرة والتمسك بالأهداف مهما كانت الصعوبات.

كما أشارت ميار عثمان إلى أن كتابًا عن الخنساء كان ضمن الكتب التي أثرت في شخصيتها، وذكرته باعتباره أحد الأعمال التي توقفت عندها خلال رحلتها مع القراءة، دون أن يتضمن الجزء المتاح من حديثها تفاصيل إضافية عن الدروس التي استخلصتها منه.