سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا

صادرت السلطات البيروفية أكثر من 3 آلاف عنكبوت من نوع الرتيلاء في أحد مطارات العاصمة ليما، قبل تهريبها إلى ألمانيا، وفقًا لما أفاد به مسؤولون بيروفيون لوكالة فرانس برس، الخميس.

إحباط تهريب عناكب



وكانت العناكب مخبأة داخل جوارب متسخة موضوعة في ثلاث حقائب سفر يحملها مواطنان ألمانيان ومواطن بولندي، بحسب الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في بيرو (SERFOR).



وخلال عملية تفتيش روتينية للجمارك، لاحظ الموظفون وجود حركة غير معتادة داخل الحقائب.



وقالت كورا سواريز، فنية مراقبة الحياة البرية بالهيئة، إنهم لاحظوا أن بعض العناكب تتحرك، موضحة أن من بينها أحجامًا صغيرة وأخرى كبيرة.

وأضافت سواريز أن سعر العنكبوت الواحد من هذا النوع قد يصل إلى نحو 500 يورو في أوروبا، ما يعني أن الشحنة المضبوطة قد تمثل عملية اتجار غير مشروع بالحياة البرية تصل قيمتها إلى 1.5 مليون يورو في رحلة واحدة.



وأوضحت أن العناكب المخفية جاءت من مناطق مختلفة في البلاد، وعُثر عليها في مراحل نمو متفاوتة، بدءًا من البيض وصغار العناكب حديثة الفقس وصولًا إلى العناكب البالغة.



وذكرت الهيئة أن المواطنين الأوروبيين المشتبه في تورطهم بتهريب العناكب احتجزتهم الشرطة المتخصصة في الجرائم البيئية، وسيواجهون إجراءات قضائية.



ووفقًا للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، يُعد الاتجار غير المشروع بالحياة البرية نشاطًا إجراميًا بالغ الربحية، إذ يدر نحو 20 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.



ويُعد هذا النشاط من الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.