ترامب يخطط لتحويل المكتب البيضاوي إلى نصب تذكاري لمنع الرؤساء المقبلين من تغييره

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توقيعه إعلانًا يهدف إلى منع الرؤساء الأمريكيين في المستقبل من إجراء تغييرات جوهرية على المكتب البيضاوي وغرفة مجلس الوزراء، وذلك عقب الهزيمة التي مُني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

ترامب يسعى لتحويل المكتب البيضاوي وغرفة مجلس الوزراء إلى نصب تذكاري



وكان ترامب قد ترك بصمته على البيت الأبيض بطرق عديدة، من بينها مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات الضخمة، والإضافات الذهبية المتعددة التي أدخلها على الجناح الغربي.



وقال ترامب، عقب توقيعه الإعلان: لقد حققنا انتصارًا هائلًا في هذا المكتب، ولذلك سنجعله نصبًا تذكاريًا وطنيًا، ولن يُسمح لأي شخص بالمساس به أو تدميره أو هدمه على يد أشخاص حمقى من أجل بنائه بشكل مختلف قليلًا.

وينص الإعلان على تصنيف المكتب البيضاوي والمكتب البيضاوي الخارجي وغرفة مجلس الوزراء باعتبارها نصبًا تذكاريًا وطنيًا، وهو ما قال ترامب إنه سيجعل من المستحيل هدمها أو تغييرها بأي شكل جوهري.



وأوضح ترامب أن التصميم الداخلي لغرفة مجلس الوزراء، التي تُستخدم لعقد اجتماعات الرئيس مع كبار مستشاريه، لا يزال كما كان إلى حد كبير، لكنه أشار إلى إدخال تحسينات كبيرة عليها، مضيفًا ثريات جديدة.



وأكد ترامب أنه لن يُسمح بإجراء أي تعديلات جوهرية على غرفة مجلس الوزراء أو المكتب البيضاوي دون موافقة الكونجرس.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإعلان الذي وقّعه لتصنيف الغرف باعتبارها نصبًا تذكاريًا وطنيًا سيتعين إرساله إلى الكونجرس للتصديق عليه.



وقال: سنعلن أنها نصب تذكاري وطني، وسنرسل الإعلان إلى الكونجرس للحصول على التصديق عليه.



وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان رئيس أمريكي مستقبلي إزالة الزخارف الذهبية التي أضافها ترامب إلى المكتب البيضاوي، أشار إلى أن الرئيس المقبل يستطيع ذلك، ولكن بحذر شديد.