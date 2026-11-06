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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد ترانزيت كارجو فان 2027.. بقوة 165 حصانًا

فورد ترانزيت كارجو فان 2027
فورد ترانزيت كارجو فان 2027
صبري طلبه

تقدم فورد الأمريكية مجموعة متنوعة من السيارات المخصصة للاستخدامات المختلفة، ومن بينها ترانزيت كارجو فان موديل 2027، التي تنتمي إلى فئة المركبات التجارية، مع منظومة حركة تعمل بالبنزين وتجهيزات تقنية وأنظمة مساعدة للسائق.

أبعاد فورد ترانزيت كارجو فان 2027

تعتمد فورد ترانزيت كارجو فان 2027 على هيكل طويل ومرتفع، إذ يبلغ طولها الإجمالي 5,531 مم، ويصل عرضها إلى 2,038 مم، بينما يبلغ الارتفاع 2,554 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,300 مم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2,136 كجم، وتعتمد على عجلات قياس 16 بوصة في الأمام والخلف، وعلى مستوى التجهيزات الخارجية، تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الهالوجين، بينما تحصل المرايا الجانبية على مؤشرات انعطاف.

فورد ترانزيت كارجو فان 2027

محرك بنزين تيربو بقوة 165 حصانًا 

تعتمد السيارة فورد ترانزيت كارجو فان 2027 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ومزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 165 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 331 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي FWD، لتوجيه القوة إلى العجلات الأمامية، كما تأتي ترانزيت كارجو فان بخزان وقود تبلغ سعته 70 لترًا.

فورد ترانزيت كارجو فان 2027

تجهيزات فورد ترانزيت كارجو فان 2027

تضم فورد ترانزيت كارجو فان 2027 مجموعة من التجهيزات التقنية داخل مقصورة القيادة، من بينها شاشة مركزية قياس 12 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية عبر Apple  CarPlay وAndroid Auto.

وتحصل السيارة كذلك على شاشة عدادات قياس 8 بوصات لعرض بيانات القيادة أمام السائق، إلى جانب مقود متعدد الوظائف، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، مع وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

فورد ترانزيت كارجو فان 2027

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة الإلكترونية، تشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، مع تحذير مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، فضلًا عن تحذير التصادم الخلفي وحساسات الركن الخلفية.

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