فورد تطلق أول سيارة شرطة كهربائية من موستانج ماك-E

كشفت شركة «فورد» الأمريكية عن إطلاق النسخة الشرطية الرسمية الأولى المصنعة بالكامل داخل المصنع من كروس أوفر «موستانج ماك-إي» الكهربائية، تحت اسم (موستانج ماك-E SSV) لعام 2027.

وتنهي هذه الخطوة الاعتماد على النسخ المدنية المعدلة محليًا في إدارة أساطير الشرطة الأمريكية، لتطرح الشركة خيارًا مخصصًا لإنفاذ القانون ومستندًا إلى دعم المورد المباشر.

منصة مخصصة وبطارية موسعة المدى

تعتمد النسخة الجديدة على الفئة القياسية «Select»، إلا أنها تستغني عن البطارية الأساسية لتأتي مجهزة قياسياً ببطارية موسعة المدى بقدرة 91 كيلوواط/ساعة، مع نظام دفع كلي إلكتروني (eAWD) يعتمد على محركين كهربائيين.

كما حصلت المركبة على ترقيات أداء مستمدة من فئة «GT»، تشمل مكابح أماميّة عالية الكفاءة من طراز «بريمبو» مع ملاقط حمراء، وعجلات معدنية قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى نظام التعليق المخصص للأعمال الشاقة.

تجهيزات عملانية مخصصة لخدمات الطوارئ

جاءت المقصورة الداخلية للسيارة مجردة من الكماليات الترفيهية لتسهيل تركيب المعدات الشرطية، أجهزة الاتصالات، والحواجز الأمنية.

وتتضمن التجهيزات الخاصة أرضيات مطاطية قابلة للغسل، وصندوقًا أماميًا معزولاً ومزودًا بمجرى لتصريف المياه، فضلاً عن تقنيات مساعدة السائق المتقدمة مثل نظام «Ford Co-Pilot360 Active 2.0» وكاميرات الرؤية المحيطية بـ 360 درجة لضمان أعلى مستويات السلامة والعملانية.