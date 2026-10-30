مرسيدس A كلاس 2027 "هاتشباك" بسرعات عالية الأداء

تعد مرسيدس A كلاس 2027 من أبرز سيارات الهاتشباك التي تقدمها العلامة الألمانية على المستوى العالمي، مع توفرها أيضًا بتصميم السيدان، وتضم عائلتها مجموعة من الخيارات الفنية والتجهيزات التي تختلف باختلاف الفئة.

أبعاد مرسيدس A كلاس 2027

تنتمي مرسيدس A كلاس 2027 إلى فئة الهاتشباك المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,453 مم، مع عرض يصل إلى 1,850 مم وارتفاع يبلغ 1,455 مم. وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,729 مم، بينما يصل وزنها دون ركاب إلى 1,430 كجم.

مرسيدس A كلاس 2027

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتشمل التجهيزات أيضًا مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

محرك 1.3 لتر لفئة A 200

تعتمد مرسيدس A 200 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر.

مرسيدس A كلاس 2027

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتحقق هذه النسخة تسارعًا من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم في الساعة.

مرسيدس AMG A 35 4MATIC بقوة 302 حصان

تنتقل سيارة مرسيدس إلى مستوى أعلى من الأداء مع نسخة AMG A 35 4MATIC، التي تستخدم محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكونًا من أربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 302 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

مرسيدس A كلاس 2027

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، إلى جانب نظام دفع كلي AWD، بما يوزع القوة على العجلات الأربع، وتستطيع هذه النسخة التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.8 ثانية.

مرسيدس AMG A 45 S 4MATIC عالية التجهيز

تأتي مرسيدس AMG A 45 S 4MATIC في قمة الفئات المطروحة عالميًا من ناحية القوة والأداء، إذ تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر، بأربع أسطوانات، ينتج 415 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

مرسيدس A كلاس 2027

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD. وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 270 كم في الساعة، بينما يستغرق التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة 3.9 ثانية.