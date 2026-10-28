مرسيدس AMG G 63 بقوة 900 حصان| صور

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG G 63 ، وتنتمي G 63 لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب بفضل تعديلات شركة برابوس، وتجمع بين سيارات التحميل والتسارع الرياضية، ولن تصنع منها الشركة سوى 10 سيارات فقط .

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

وقامت برابوس بـ أعادت العمل على بنية السيارة نفسها لتمنح الجي كلاس صندوق خلفي حقيقي، ثم أضافت تفاصيل تجعل تحميل الأمتعة فيه أقرب إلى استعراض فاخر منه إلى مهمة يومية.

محرك مرسيدس AMG G 63

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

تحصل سيارة مرسيدس AMG G 63 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 900 حصان، وعزم دوران 1250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة .

مواصفات مرسيدس AMG G 63

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

عدلت برابوس شاسيه سيارة مرسيدس AMG G 63 السلمي وأضافت جزء يطيل قاعدة العجلات بنحو 50 سم، وذلك لانها خطوة هندسية أساسية لاستيعاب شكل البيك أب، وليست مجرد إزالة السقف خلف المقاعد وإضافة صندوق.

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

وتتبع النسخة الجديدة بـ سيارة مرسيدس AMG G 63 لغة تصميم نسختي روكيت المغلقة والمكشوفة، مع أقواس عجلات بارزة مربعة الشكل، وتم استخدام واسع للكربون فايبر، وبها جنوط Monoblock II EVO من فئة Platinum Edition مقاس 24 بوصه .

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

واختارت برابوس للصندوق الخلفي أرضية من مادة سوفت تيك المتينة، وحصلت المقصورة على تجهيز Masterpiece بجلد أسود فائق النعومة وألكانتارا، وحتى حقيبة السفر المرفقة صنعتها يدوياً بالجلد ونمط التطريز نفسيهما المستخدمين داخل السيارة.

سعر مرسيدس AMG G 63

سيارة مرسيدس AMG G 63 بتعديل برابوس

تباع سيارة مرسيدس AMG G 63 في سوق السيارات السعودي بسعر 2 مليون 900 ألف ريال سعودي .