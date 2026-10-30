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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتصارات بلا إقناع.. لماذا لم يستعد الأهلي ثقة جماهيره حتى الآن؟

الأهلي
الأهلي
البهى عمرو

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مودرن فيوتشر، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق المطلوب من المباراة بحصد النقاط، لكن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر من الجماهير.

وقال أدهم عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي لا يزال يعاني من عدم وضوح الجمل الفنية والأفكار التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتمكن المدرب من توصيل أفكاره للاعبين.

وأضاف أن مسؤولية تحسين الأداء لا تقع على المدرب وحده، بل يتحمل اللاعبون جانبًا كبيرًا منها، خاصة أن النادي يوفر لهم الإمكانيات اللازمة، ولا يوجد ما يمنع تقديم مستويات أفضل.

وأشار الناقد الرياضي إلى وجود مشكلات في الخط الدفاعي، في ظل التغييرات المستمرة وعدم الاستقرار على تشكيل ثابت، وهو ما انعكس على استقبال الفريق عددًا من الأهداف خلال المباريات الماضية، مطالبًا الجهاز الفني بالعمل على معالجة هذه الأخطاء.

وأوضح أن فوز الأهلي لم يكن كافيًا لاستعادة ثقة الجماهير، التي تنتظر الانتصارات والأداء الجيد معًا، كما أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك، ولا يمكن حسم هوية البطل في الوقت الحالي.

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