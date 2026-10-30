بسبب تراجع أداء الأهلي.. مطالبات لوائل جمعة باتخاذ موقف واضح من عموتة

وجّه الإعلامي أمير هشام انتقادات إلى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب بعض تصريحاته وتصرفاته الأخيرة، مطالبا إياه باتخاذ موقف واضح بشأن مستقبل المدير الفني للفريق الحسين عموتة، بدلا من التركيز على انتقاد أسلوب لعب الفرق المنافسة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لو كان في موقع وائل جمعة، لتقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس إدارة الأهلي يطالب فيها برحيل الحسين عموتة، إذا كان يرى أن استمرار المدرب لا يخدم مصلحة الفريق.

وتطرق أمير هشام إلى الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن تصرفات وائل جمعة، مشيرا إلى نشره قصة عبر حسابه على موقع «إنستجرام» تضمنت صورة لحمار، في سياق اعتبره مرتبطا بتصريحات سابقة لباسم مرسي بشأن الأهلي.

وأضاف أن باسم مرسي عبّر عن وجهة نظره، سواء اتفق معه البعض أو اختلفوا، لكن الأفضل لوائل جمعة التعامل مع مثل هذه المواقف بهدوء، والتركيز على مسؤولياته داخل النادي، بدلا من الدخول في ردود أفعال تثير الجدل.

واستعاد أمير هشام موقف وائل جمعة السابق من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحا أن مدير الكرة الحالي سبق أن انتقد موسيماني وطالب برحيله، رغم النجاحات والبطولات التي حققها مع الفريق.

وأشار إلى أن وائل جمعة برر موقفه آنذاك بأن الأهلي قادر على حصد البطولات مع أي مدير فني، متسائلا عن موقفه الحالي من الحسين عموتة، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب المغربي بسبب أداء الفريق منذ بداية الموسم.

وشدد أمير هشام على أن حرص وائل جمعة على مصلحة الأهلي يجب أن يدفعه إلى اتخاذ موقف واضح إذا كان غير مقتنع بالعمل الفني الحالي، مؤكدا ضرورة اتساق المواقف، وعدم الاكتفاء بانتقاد المنافسين في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من مشكلات على مستوى الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن مستقبل الحسين عموتة يظل في يد إدارة النادي الأهلي، لكنه يرى أن تقديم وائل جمعة مذكرة رسمية للمطالبة برحيل المدير الفني سيكون موقفا أكثر وضوحا، إذا كان يرى أن استمرار الجهاز الفني لا يخدم مصلحة الفريق.