لسه معملتش حاجة والمشوار طويل.. رسالة عمر جابر لـ محمد حمد

قال الإعلامي خالد الغندور إن غرف ملابس الزمالك، عقب الفوز على المقاولون العرب، شهدت إشادة واسعة من لاعبي الفريق بالنجم الصاعد محمد حمد، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء، ليلفت الأنظار ويحظى بتحية زملائه، وعلى رأسهم قائد الفريق عمر جابر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لاعبو الزمالك حرصوا على تهنئة اللاعب الشاب والإشادة بأدائه، في ظل ظهوره بشكل مميز خلال المباراة، لكن عمر جابر وجّه له رسالة خاصة حملت إشادة بمستواه، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد".

وتابع: "عمر جابر قال لمحمد حمد إن ما قدمه في المباراة يمثل مجرد البداية، مؤكدًا له أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه لم يقدم كل ما لديه حتى الآن، وأن الطريق أمامه لا يزال طويلًا".

وأتم: "قائد الزمالك شدد على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة التطور وتثبيت أقدامه مع الفريق، في نصيحة حظيت بتأييد لاعبي الخبرة، الذين حرصوا على دعم اللاعب الشاب وتحفيزه لمواصلة التألق".