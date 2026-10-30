معتمد جمال يدرس توظيف عمر جابر فى وسط ملعب الزمالك لحل الأزمة الفنية

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس توظيف عمر جابر في مركز وسط الملعب، ضمن الحلول الفنية التي يفكر فيها للتغلب على الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذه المنطقة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: معتمد جمال يرى أن عمر جابر يمتلك القدرة على شغل هذا المركز، خاصة أنه سبق له اللعب فيه خلال فترات سابقة، ما يجعله أحد الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم.

وتابع: المدير الفني يبحث عن أفضل توظيف للعناصر المتاحة داخل الفريق، بما يساعد الزمالك على تجاوز أزمة وسط الملعب، على أن تحسم التدريبات المقبلة مدى إمكانية الاعتماد على عمر جابر في هذا الدور خلال المباريات القادمة.