الزمالك يهنىء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص التهنئة إلى المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة الكاتب الصحفي لطفي السقعان، بمناسبة فوزه بثقة الجمعية العمومية لقيادة الرابطة خلال الدورة الجديدة.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تمنياته للمكتب التنفيذي الجديد بالتوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل على الارتقاء بمهنة النقد الرياضي، وتعزيز دور الإعلام الرياضي في نشر الوعي وترسيخ المبادئ والقيم الرياضية، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

كما يتمنى مجلس الإدارة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين المؤسسات الرياضية والإعلامية، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز دور الإعلام المهني المسؤول في دعم مسيرة التطوير والنجاح.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين على النحو التالي:

الأستاذ لطفي السقعان: رئيسًا للرابطة.

الأستاذ أحمد إسماعيل: نائبًا للرئيس.

الأستاذ عادل عزام: أمينًا للصندوق.

الأستاذ أحمد عادل: عضوًا.

الأستاذ جودة أبو النور: عضوًا.

الأستاذ هشام أبو حديد: عضوًا.

الأستاذ هاني عبد الصبور: عضوًا.

الأستاذ محمد صلاح: عضوًا.

الأستاذ عبد الناصر سليمان: عضوًا.