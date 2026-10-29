قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز
مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يهنىء المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين

المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين
المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين
إسلام مقلد

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص التهنئة إلى المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين، برئاسة الكاتب الصحفي لطفي السقعان، بمناسبة فوزه بثقة الجمعية العمومية لقيادة الرابطة خلال الدورة الجديدة.

ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تمنياته للمكتب التنفيذي الجديد بالتوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل على الارتقاء بمهنة النقد الرياضي، وتعزيز دور الإعلام الرياضي في نشر الوعي وترسيخ المبادئ والقيم الرياضية، بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

كما يتمنى مجلس الإدارة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين المؤسسات الرياضية والإعلامية، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز دور الإعلام المهني المسؤول في دعم مسيرة التطوير والنجاح.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لرابطة النقاد الرياضيين على النحو التالي:

الأستاذ لطفي السقعان: رئيسًا للرابطة.

الأستاذ أحمد إسماعيل: نائبًا للرئيس.

الأستاذ عادل عزام: أمينًا للصندوق.

الأستاذ أحمد عادل: عضوًا.

الأستاذ جودة أبو النور: عضوًا.

الأستاذ هشام أبو حديد: عضوًا.

الأستاذ هاني عبد الصبور: عضوًا.

الأستاذ محمد صلاح: عضوًا.

الأستاذ عبد الناصر سليمان: عضوًا.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب رابطة النقاد الرياضيين النقاد الرياضيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

دير مارجرجس الروماني

قبل انطلاق الاحتفالات الرسمية.. توافد الأقباط على دير مار جرجس بالرزيقات وسط فرحة وترقب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الطفلة المصرية ميار الشوربجي بتتويجها بطلةً لتحدي القراءة العربي لعام 2026

دورة «الصم في الإسلام»

بمشاركة دولية.. إقبال واسع من الصم على دورة «الصم في الإسلام»

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد