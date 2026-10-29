إعلامي: مصطفى شوبير أنقذ عموتة أمام الزمالك ومودرن سبورت

أشاد الإعلامي محمد فارس بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تألقه في مباراتي الزمالك ومودرن سبورت، مؤكدًا أن تصدياته الحاسمة كان لها دور مهم في تحقيق الفريق الانتصارات.

الاهلي

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هنقول إيه بس!!! ربنا يبارك لك يا مصطفى والله.. مصطفى شوبير أنقذ عموتة في لقطتين، لقطة مباراة الزمالك بتصدي استثنائي، ولقطة التصدي لركلة جزاء مودرن النهارده».

وجاءت إشادة فارس بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17، قبل أن يتألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن النقاط الثلاث.

ويأتي هذا التألق بعد الدور الذي لعبه شوبير في مواجهة الزمالك، بعدما تصدى لكرة خطيرة خلال المباراة، ليواصل الحارس تقديم مستويات لافتة في المواجهات المهمة مع الفريق الأحمر.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة، من أجل المنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.