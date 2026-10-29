مصطفى شوبير: سعيد بالفوز على مودرن سبورت.. وهدفنا استعادة درع الدوري

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على مودرن سبورت، ومساهمته الإيجابية في تحقيق الانتصار، بعد التصدي لركلة جزاء ساعدت الأهلي على حصد النقاط الثلاث.

وأضاف شوبير أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في كل مباراة، مع التركيز وبذل أقصى جهد من أجل استعادة لقب الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء وتطوير المستوى، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق البطولات التي يشارك بها، خاصة أن جميع المباريات والمنافسات تتسم بالصعوبة، وهو ما يتطلب المزيد من التركيز والعمل الجماعي.

وحقق الأهلي الفوز مساء اليوم على فريق مودرن سبورت بهدف دون رد أحرزه عمر الساعي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.



