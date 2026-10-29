الحق بالدواء يمهل نقابة المهن التمثيلية 30 يومًا للتحرك ضد الإعلانات المضللة

أعلن الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، تصعيد الجمعية ضد الفنانين الذين يروجون لأدوية غير مرخصة، مطالبًا نقابة المهن التمثيلية بالتحرك لتوفيق أوضاع أعضائها والتصدي للإعلانات المضللة التي قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

الحق في الدواء يصعّد ضد فنانين يروجون لأدوية غير مرخصة

وقال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن الجمعية منحت نقابة المهن التمثيلية مهلة 30 يومًا للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفنانين الذين يروجون لأدوية غير مرخصة.

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن الجمعية تطالب النقابة بتحمل مسؤوليتها تجاه أعضائها، والعمل على توفيق أوضاعهم بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلانات الدوائية، وعدم الترويج لمنتجات غير مرخصة أو تقديم معلومات مضللة للجمهور.

وأوضح فؤاد أن الجمعية نشرت بيانًا رسميًا أعلنت فيه موقفها من هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستنتظر لمدة 30 يومًا لإتاحة الفرصة أمام النقابة للتحرك والتعامل مع الملف، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء على أهمية التصدي للإعلانات الدوائية المضللة، في ظل تأثيرها المحتمل على القرارات الصحية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للترويج للأدوية، بما يحمي المستهلكين ويحد من مخاطر استخدام منتجات غير مرخصة.

واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن الجمعية ستتابع مدى استجابة نقابة المهن التمثيلية لمطالبها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي أعلنت عنها حال عدم التحرك، وفقًا لما ورد في بيان الجمعية.