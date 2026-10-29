مقتل وإصابة 15 شخصا جراء تحطم مروحية لقوات الانتشار السريع الأوروبية في البوسنة

تحطمت مروحية تابعة لقوات الانتشار السريع التابعة للاتحاد الأوروبي في شمال البوسنة والهرسك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، سقطت مروحية شينوك CH-47 التابعة للجيش الإيطالي في قرية جوريتسه بالقرب من مدينة برتشكو بعد ظهر الخميس، وكانت تعمل ضمن عملية ألثيا التي تديرها قوة الاتحاد الأوروبي "يوفور" في البوسنة والهرسك، والمكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية دايتون لعام 1995 التي أنهت حرب البوسنة.

صورة من الحادث

وأفاد مسؤولون لوسائل إعلام محلية بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم شخص في حالة حرجة، فيما أعلنت قوة الاتحاد الأوروبي أن التحقيق جارٍ وسيتم نشر مزيد من المعلومات لاحقاً.

وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية وقوع الحادث، وقالت في بيان: "بعد ظهر اليوم في البوسنة والهرسك، تحطمت مروحية إيطالية من طراز CH-47 كانت تشارك في عملية EUFOR Althea لأسباب لا تزال قيد التحقيق، وتدخلت فرق الإنقاذ على الفور، في هذا الوقت، لا يمكن إصدار المزيد من البيانات، في انتظار معلومات أكثر دقة، وخاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية للأفراد".

كما صرح رئيس بلدية مقاطعة برتشكو، سينيسا ميليتش، لقناة RTRS التلفزيونية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتلقى 12 آخرون الرعاية الطبية.

وقالت قوة الاتحاد الأوروبي في بيان منفصل إنه "لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية أو ممتلكات أو مركبات، ولم تكن هناك إصابات بين المدنيين".

وتولت بعثة قوة الاتحاد الأوروبي المؤلفة من 1200 جندي مهامها من حلف شمال الأطلسي في عام 2004 للمساعدة في الحفاظ على الأمن والإشراف على الأحكام العسكرية لاتفاقية السلام التي أنهت حرب البوسنة، وتعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.