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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الممتاز| الحسين عموتة: حققنا فوزًا مهمًّا على مودرن وأهدرنا العديد من الفرص.. ونسعى لعلاج الأخطاء

الحسين عموتة
الحسين عموتة
إسلام مقلد

أكد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مستويات قوية في الدوري.

وأوضح عموتة أن الفريق مطالب بإنهاء المباريات بفاعلية أكبر أمام المرمى، لتجنب وضع نفسه تحت الضغط، مشيرًا إلى أن مودرن سبورت كان بإمكانه إدراك التعادل من ركلة جزاء، وهو ما يؤكد أهمية استغلال الفرص وحسم المواجهات مبكرًا. 

وأضاف أن مسؤولية تسجيل الأهداف لا تقتصر على المهاجمين فقط، بل تقع على عاتق جميع اللاعبين، موضحًا أن الفريق يستفيد من تحركات المهاجمين في خلق المساحات وإتاحة الفرص أمام بقية اللاعبين للوصول إلى المرمى. 

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي صنع العديد من الفرص المحققة خلال المباراة، مؤكدًا أنه لو تم استغلالها بالشكل الأمثل، لكانت النتيجة أكبر من ذلك، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له ست فرص مؤكدة على المرمى. 

ووجه عموتة رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا تقديره الكبير لهم، وأنهم دائمًا محل اهتمام وتقدير من الجميع داخل النادي. 

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء نتيجة قلة التركيز، مشددًا على أنه يعمل على علاج هذه الأخطاء وتلافي تكرارها خلال التدريبات المقبلة، من أجل الظهور بصورة أفضل في المباريات القادمة.

الحسين عموتة النادي الأهلي الأهلي مودرن سبورت الدوري

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