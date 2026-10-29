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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

140 مرشحًا يتنافسون على 50 مقعدًا.. ننشر القائمة الكاملة لمرشحي الهيئة العليا لحزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

ننشر أسماء المرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد البالغ عددهم ١٤٠ مرشحا ، وسكرتارية الهيئة الوفدية والبالغ عددهم ١٢ ، بالتزامن مع انعقاد الهيئة الوفدية غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، لاختيار 50 عضوًا لعضوية الهيئة العليا و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، في إطار الاستحقاق التنظيمي الذي يشهده الحزب.

أسماء المرشحين للهيئة العليا

1 - محمد فؤاد محسن عبدالعزيز محمد بدراوى

2 - عادل عربى أحمد أمين أبوطالب

3 - عيد عبدالله محمد هيكل

4 - محمد فؤاد سكران منصور

5 - رانيا محمد عبدالمنعم السيد عبدالرحمن الراقد

6 - أحمد أنيس حافظ أحمد سراج الدين

7 - محمد مجدى فرحات عبدالوهاب

8 - حمادة محمد بكر أحمد فرج

9 - محمد عبدالجواد جمعة صديق

10 - إيهاب عبدالعظيم جابر أحمد

11 - محمد رشاد سيد عبداللطيف

12 - حمدى عبدالوهاب عبدالوهاب محمد قوطة

13 - أمل محمد رمزى محمد منير خليل

14 - خالد محمد عبدالمنعم قنديل

15 - إبراهيم محمد سيد أحمد

16 - حاتم خميس منصور رسلان

17 - أحمد على محمد حماد

18 - طارق السيد عبدالعزيز إسماعيل

19 - محمد عبدالجواد عبدالرحمن فايد

20 - ياسر محمد إسماعيل الهضيبي

21 - محمد هانى درى عبدالغفار أباظة

22 - محمد عفيفى السيد عبدالحليم عبدالسلام الفقي

23 - السيد محمد السيد الصاوى

24 - محمد أشرف إبراهيم عبدالعزيز شعيشع

25 - أمير محمد محمد شعبان العبد

26 - زينب على حسين سعد

27 - عبدالعظيم عيسى على سالم الباسل

28 - ياسر فاروق محمد فريد قورة

29 - محمد فؤاد عبدالمجيد أحمد

30 - عمرو جلال محمود عبدالباقي

31 - الشاذلى نوبى الطاهر الصادق

32 - رمضان خليل خليل عبدالرحمن

33 - محمود محمد عبدالحميد عبدالله

34 - لميس عادل محمد فاضل السقعان

35 - ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي

36 - كاظم على فاضل حسن

37 - جمال أحمد أحمد شحاتة

38 - حسين على منصور على جمعة

39 - الحسينى ياسين عزالدين إسماعيل

40 - أحمد إبراهيم عبدالعزيز إسماعيل عابد

41 - أيمن محسب سالم فرج

42 - صفوت عبدالحميد محمد عبدالخالق

43 - محمد كمال الدين محمد جاد

44 - محمد عبدالعزيز محمد سعد

45 - وفقى زين العابدين جادالكريم محمد

46 - محمد مختار خليفة صميدة

47 - ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوي

48 - داليا ضياء الدين بدر عبدالرحيم أبوشقة

49 - كمال نجيب فرنسيس القس ميخائيل

50 - جويس سمعان رزق الله سمعان

51 - محمد أحمد مبروك أحمد

52 - ماجدة صالح سلامة سليمان

53 - حمادة عبدالقادر السيد منصور

54 - عبدالإله عبدالإله عبدالشافى السعدني

55 - أشرف على الدين محمد توفيق

56 - مدنى بهى الدين عباس حزين

57 - ماجد محمد نورالدين محمد عبدالله

58 - ابتهال على أحمد الملاح

59 - أحمد محمود أحمد عطاالله

60 - ياسر عبدالعزيز مصطفى حسان

61 - هاجر عبدالمحسن عز حسن

62 - عادل حسن عبدالحفيظ التوني

63 - إبراهيم مليجى محمود إسماعيل

64 - ياسر محمد طلعت محمد التهامى سالم

65 - سمر عاطف محمد يوسف

66 - سعيد سيد عبدالمحسن محمد عزوز

67 - محمد على إبراهيم عبده

68 - عمر عبدالجواد عبدالعزيز محمد خليل

69 - على محمد شعيب محمد

70 - هشام عثمان على محمد

71 - يوسف عبدالغنى المصرى عبدالغني

72 - أشرف مهدى عبدالحليم محمد إمبابي

73 - حاتم مصطفى حسن إبراهيم الأعصر

74 - محمود سامى أحمد محمد عبدالله

75 - مصطفى عبدالعظيم ذكى رسلان

76 - محمد عبدالنبى عبدالسميع جبريل

77 - محمد حافظ حسين الزاهد

78 - على أحمد بكر خليل

79 - عمرو محمد مهدى محمد الشواربي

80 - محمد محمود كردى فرج

81 - على حسن دردير حسن

82 - عبدالناصر عبدالعزيز على السن

83 - محمد مبارك الصياد فرج

84 - إبراهيم عبدالباقى إبراهيم معوض

85 - ياسر محمد محمد حسن العبد

87 - محمود سيف النصر توفيق

88 - زياد أحمد محمود حسن الخياط

89 - عماد فهمى شحاتة فلتس

90 - محمد محمد إبراهيم حافظ السنباطي

91 - أحمد عبدالقادر متولى السيد

92 - خالد منصور أمين فرج

93 - محمد الإتربى إبراهيم الإتربي

94 - محمد حلمى سويلم محمد سويلم

95 - سيد محمد عيد عبدالله

96 - أحمد محمود شريف أحمد علي

97 - محمد الشريف سالم محمد

98 - أحمد رجب أبوالفتوح السيد

99 - طارق محمد سباق حسين

100 - عبدالعزيز عبدالعزيز محمد النحاس

101 - مارجريت عازر عبدالملك إبراهيم

102 - نجيب لطفى نجيب فريد

103 - يونس جاد إبراهيم محمد

104 - مهنى عبدالصبور مهنى محمد

105 - محمد حسين عبدالحميد أبوناصر نيل

106 - مصطفى محمود محمد الحموي

107 - شادية محمود ثابت هريدي

108 - إيمان يوسف عبدالكريم حلاوة

109 - أنوار رشاد عبدالهادى الدبيكي

110 - أسامة أحمد عبدالمحسن حامد

111 - طارق مصطفى حسانين تهامي

112 - أحمد حسان على محمد

113 - عبدالناصر خير عبدالراضى عوض

114 - أشرف محمد عوض أبوالعينين

115 - عصام عزالدين محمد فراج

116 - أحمد محمد محمد رائف

117 - وائل عبدالفتاح السيد عبدالعال سليمان

118 - طه عبدالجواد أحمد محمد

119 - جرجس أبوالسعود فرويز بسيل

120 - علاء مصطفى حسين غراب

121 - عبداللاه شحاتة عبدالمطلب السيد الشقاني

122 - محمد سعد قطب أحمد النمر

123 - محمود محمد طايع أحمد

124 - طارق أحمد سعد أحمد صالح

125 - فريد عبدالمنعم محمد فريد عطوة

126 - أحمد محمد عبدالعزيز حسونة

127 - فيصل عبدالعزيز عبدالمنعم الجمال

128 - سعيد عبدالمسيح عبدالله إلياس

129 - محمد عبدالسلام أبوالسعود محمد

130 - باسم عبدالرسول رجب أحمد الصفتي

131 - عمر حسين عبدالمنعم حسن

132 - سامى سيد عبدالحميد الطراوي

133 - إيهاب محمد محروس على طيعة

134 - علاء الدين حمدى عبدالشكور شوالي

135 - محمد أبوالعينين إسماعيل علي

136 - حسان محمد طايع جاويش

137 - شيماء يوسف أحمد أحمد شحاتة

138 - هدى محمد محمود عباس مطر

139 - إيهاب دياب عبدالرحمن نصار

140 - محمد عبدالعليم أحمد خليفه داود

141 - نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف

أسماء المرشحين لسكرتارية الهيئة الوفدية

١- محمد سيد عبدالحليم فرج الله

٢- عرفات ماهر عبدالمجيد عبدالغفار

٣- أمانى حسين محمود محمد الغزالى

٤- أشرف منصور السيد عبود

٥- أحمد سامح أحمد عبدالغفار حمودة

٦- سيد طه سيد محمود فايز

٧- محمود أيمن محمود محمد النحاس

٨- علاء طارق على محمود سرحان

٩-حسام محمد عبدالفتاح خلف

١٠- أبانوب أسعد نبيه جرجس

١١- بسنت عادل عبداللطيف عبداللطيف

١٢- محمد شحته فوزى مختار أبوتريكة

حزب الوفد سكرتارية الهيئة الوفدية أسماء المرشحين للهيئة العليا

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