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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

​نائب رئيس شباب حزب الوفد: مشاركة الأزهر في منتدى مصر تجسد مفهوم القوة الناعمة

سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد
معتز الخصوصي

​أكد سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بالوفد، أن المشاركة الاستثنائية لجامعة الأزهر الشريف في فعاليات "منتدى مصر 2026" تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في إشراك المؤسسات الوطنية العريقة في رسم ملامح المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

​وأوضح سيد طه في تصريح صحفي اليوم، أن الطرح العلمي والسياسي المتميز الذي قدمه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أثبت للعالم أجمع أن الأزهر الشريف يظل دائماً صمام الأمان للأمن القومي الفكري، بما يملكه من تاريخ ممتد لأكثر من ألف عام يقدم خلاله نموذجاً فريداً في دمج الأصالة بالمعاصرة وترسيخ الفكر الوسطي.

​وأشار نائب رئيس شباب حزب الوفد إلى أن الأرقام والإنجازات التي شهدتها الجامعة في الفتره من 2013 حتى 2026—والتي تمثلت في الوصول إلى 125 كلية ومعهداً، والتوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة—تؤكد أن المؤسسات التعليمية في مصر تسير بخطى ثابته نحو مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.

وأضاف أن تضاعف أعداد الطلاب الوافدين لأكثر من 31.5 ألف طالب وطالبة من 127 دولة هو خير دليل على استعادة مصر لريادتها الدولية وقوتها الناعمة.

​وثمّن سيد طه فايز المخرجات الاقتصادية والاجتماعية لـ "منتدى مصر 2026"، مشيداً بتركيز الجلسات على ملف ضبط الأسواق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر مبادرات كـ "تكافل وكرامة" و"بكرة المدرسة"، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً هو الشاغل الأكبر والركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية التي نطمح إليها جميعاً.

​واختتم سيد طه تصريحه بالحديث عن أهمية استمرار الحوار الوطني والتمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة، مشدداً على أن شباب حزب الوفد يثمنون هذه خطوات، ويؤكدون دعمهم الكامل لكل جهد وطني مخلص يهدف إلى بناء الإنسان المصري وصون مقدرات الوطن.

منتدى مصر 2026 جامعة الأزهر الشريف الجمهورية الجديدة المؤسسات التعليمية الأسر المنتجة

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