برلماني: منتدى مصر 2026 منصة مهمة لدعم التنمية وتعزيز الحوار

أكد النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الوطنية والتنموية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

إتاحة الفرصة لمناقشة التحديات الراهنة

وأوضح عزت أن أهمية المنتدى تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة التحديات الراهنة، وطرح رؤى ومقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن المنتدى يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، باعتباره محور التنمية وغايتها، مؤكدًا أهمية الاستثمار في التعليم والشباب والثقافة والتحول الرقمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار ومواكبة المتغيرات.

وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى تعكس أهمية الحوار والاستماع إلى مختلف الرؤى والتطلعات، وتعزز فرص تحويل الأفكار المطروحة إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد رجائي عزت على ضرورة الاستفادة من مخرجات المنتدى في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.