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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية الصين وجيبوتي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

وزيرا خارجية الصين وجيبوتي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
وزيرا خارجية الصين وجيبوتي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لشراكتها الاستراتيجية الشاملة مع جيبوتي، مُعربا عن استعدادها لتعميق التعاون العملي معها.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الجيبوتي، عبد القادر حسين عمر، في العاصمة الصينية، بكين؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآفاق التعاون.

وأشار وانج إلى أن العلاقات بين الصين وجيبوتي حافظت على زخم مستقر للتطور، مؤكدا تعمق الثقة السياسية المتبادلة، وأن التعاون في مختلف المجالات عاد بالنفع على شعب جيبوتي.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تقدير بلاده لالتزام جيبوتي بمبدأ "صين واحدة"، آملا في أن تواصل جيبوتي دعمها الراسخ للصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية.

ولفت وانج إلى ضرورة استفادة جيبوتي بشكل كامل من سياسة الصين القائمة على "صفر تعريفة جمركية" ومن المزايا الجغرافية التي تتمتع بها جيبوتي، مؤكدا أن الصين تشجع شركاتها على الاستثمار والعمل في جيبوتي.

كما أكد استعداد الصين للعمل مع جيبوتي ودول أخرى لتعزيز التواصل والتعاون، والسعي نحو تخفيف حدة التوترات، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، قال عمر إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عملت جيبوتي على تطوير علاقاتها مع الصين وفقا لمبادئ الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل للمصالح الجوهرية لكل منهما، مؤكدا رغبة جيبوتي في إثراء مضمون الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل أكبر.

كما أعرب عمر عن تقدير جيبوتي لمساهمات الصين في تعزيز السلام العالمي الدائم، مشيرا إلى وجود توافق واسع بين البلدين حول الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدا استعداد جيبوتي لتعزيز التواصل والحوار مع الصين بشأن القضايا الدولية.

وزير الخارجية الصيني وانج يي وزير الخارجية الجيبوتي عبد القادر حسين عمر العلاقات بين الصين وجيبوتي

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