محافظ دمياط يتفقد مقر مركز معلومات شبكات المرافق برأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق بمدينة رأس البر، لمتابعة أعمال التجهيز وبدء التشغيل التجريبي ، والوقوف على الاحتياجات اللازمة للمركز، وذلك بحضور المهندس طارق بدوي، مدير مركز معلومات شبكات المرافق .

وعقد المحافظ اجتماعًا مع فريق عمل المركز، جرى خلاله استعراض أعمال تجهيز المقر، والبرامج التدريبية الجاري الإعداد لها لتأهيل فريق العمل ورفع كفاءته الفنية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الجيزة، بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة والتدريب على أحدث أساليب العمل في مجالات الرفع المساحي، والكشف عن المرافق، وإدارة البيانات المكانية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

ويأتي ذلك إطار جهود محافظة دمياط لتطوير منظومة إدارة شبكات المرافق، وتوظيف التقنيات الحديثة بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني بكفاءة.