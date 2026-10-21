ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. المركز الثاني لمحطة غرب دمياط ١

فازت المهندسة أماني حلمي العزبي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ، بمركزي متقدمين في مشروعين تقدمت بهما ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على المركز الثاني على مستوى محافظتي دمياط والإسماعيلية، في تأكيد على أهمية الابتكار البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

المشروع الأول

جاء الفوز الاول عن مشروع إعادة تدوير الورق بمحافظة الإسماعيلية ، والذي حصل على المركز الثاني في فئة المبادرات غير الهادفة للربح، من خلال فكرة تستهدف تحويل المخلفات الورقية إلى موارد ذات قيمة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، مع الاستفادة من الحلول الذكية لرفع كفاءة عمليات إعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد.

المشروع الثاني

كما حصل المشروع الثانى وهو إعادة تدوير مياة الصرف الصناعي بمحطة غرب دمياط ١ ، على على المركز الثاني على مستوى محافظة دمياط، ضمن فئة المشروعات صغيرة الحجم، من خلال رؤية تستهدف إعادة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية داخل محطات إنتاج الكهرباء.

ويعكس حصول المشروعين على المركز الثاني في محافظتين مختلفتين جهود دعم الابتكار البيئي وتحويل الأفكار إلى مشروعات عملية تسهم في مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكدت المهندسة أماني حلمي العزبي اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تتطلب العمل المستمر وتطوير الأفكار، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص حقيقية للتغيير الإيجابي.

وأعربت عن اعتزازها بكونها جزءًا من هذا المسار من خلال عملها بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إيمانًا بدور قطاع الطاقة في دعم التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.