وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط تمهيدا لاستقبال الغاز القبرصي من حقل كرونوس

تفقد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، الذي سيستقبل الغاز القبرصي من حقل «كرونوس» بعد الانتهاء من تنمية الحقل، وإعادة تصديره عبر مصر.

تأتي الزيارة، التي تمت على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول بالإسكندرية، في إطار تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة، وأن داميانوس التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على الإمكانات الفنية والتشغيلية للمصنع، والوقوف على جاهزية البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز القبرصي وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية؛ بما يدعم خطط تنمية موارد الغاز في شرق المتوسط، ويعزز الاستفادة الاقتصادية من موارد المنطقة.

كما تأتي الزيارة في ضوء الزخم المتنامي للتعاون بين مصر وقبرص لتسريع تنفيذ مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وفي مقدمتها حقل «كرونوس»، إلى جانب مشروع ربط حقل «أفروديت»، بما يتيح الاستفادة من القدرات المصرية في معالجة وإسالة الغاز وتصديره، ويدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويعزز أمن الإمدادات للأسواق الأوروبية والعالمية.

وأوضح المهندس يس محمد، نائب العضو المنتدب لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (DLNG) - خلال الجولة - أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، مستعرضًا منظومة استقبال الغاز ومعالجته وإسالته، وإمكانات التخزين والتصدير، إلى جانب تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وشملت الجولة تفقد وحدات الإسالة وخزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال والرصيف البحري، والتعرف على منظومة التشغيل والتصدير، وما توفره هذه المنشآت من إمكانات تدعم استقبال الغاز من مصادر إقليمية وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق المستهدفة.

ويعد مصنع دمياط، إلى جانب مجمع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي، أحد أبرز الأصول التي تمتلكها مصر في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث بدأ تصدير أولى شحناته عام 2005، ويمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية المصرية التي تدعم مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الغاز، وتتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها القائمة في الإسالة والتصدير.

ورافق الوزير القبرصي خلال الزيارة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والسفيرة إيلينا رافتي، سفيرة قبرص لدى مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات الطاقة العالمية والقيادات المعنية بقطاع الغاز.

كما رافقه أعضاء الوفد القبرصي المشارك في المؤتمر، ودييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة إيني الإيطالية، وأندريا باربيري، المدير العام لشركة أيوك، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب العضو المنتدب التنفيذي للعمليات والشبكات بشركة «إيجاس»، والمهندس علاء حجر، نائب العضو المنتدب التنفيذي والمشرف على المكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بشركة «إيجاس»، إلى جانب عدد من قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.