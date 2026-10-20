من داخل مركز السيطرة والسلامة الوطنية.. محافظ دمياط يتابع جهود إخماد حريق بورشة التنر

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، من داخل مركز السيطرة والسلامة الوطنية، جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق نشب بورشة للمواد سريعة الاشتعال، ومتابعة أعمال الإخماد.

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الأمن إلى موقع الحادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق، وسرعة السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع محافظ دمياط جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإخماد، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر في الأرواح.