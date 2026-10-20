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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط الجديدة تحتفي بالفائزين برحلة العمرة ضمن مسابقة "سفراء التلاوة"

سفراء التلاوة
سفراء التلاوة
زينب الزغبي

شهدت مدينة دمياط الجديدة،  اليوم الثلاثاء، حفلا حاشدا لوداع الفائزين برحلة العمرة ضمن مسابقة "سفراء التلاوة"، في مشهد يعكس أسمى آيات التكريم لحفظة كتاب الله عز وجل،في لوحة إيمانية إمتزجت فيها دموع الفرح بعبق القرآن الكريم.

​جاءت هذه المسابقة والاحتفالية الكبرى ثمرة لتعاون مثمر وتنسيق كامل بين مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وجهاز تنمية المدينة برئاسة المهندس أشرف فتحي محمود، بالتعاون المشترك مع مديرية أوقاف دمياط، وتحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور علي الهاشمي.

حفل الوداع

​أُقيم حفل الوداع في تمام الساعة السابعة صباحاً أمام الحديقة المركزية بالمدينة، بحضور  ​المحاسب عبد المنعم قتيلو رئيس مجلس الأمناء،​المهندس عاصم اللبان  نائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،​ الدكتور على الهاشمى مدير مديرية أوقاف دمياط، ولفيف من أعضاء مجلس الأمناء ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، وسط حضور غفير من المواطنين وأسر الفائزين.

​فعاليات الاحتفال 

انطلقت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات ترحيبية أكدت فخر وإعتزاز المدينة بأبنائها وبناتها من حفظة القرآن الكريم.

وقد تجلت أجواء البهجة والتأثر على وجوه الفائزين وذويهم وسط تعالي الزغاريد والأناشيد الدينية، بينما ودّع الحاضرون "سفراء التلاوة" بدعوات صادقة بالسلامة والتوفيق، مُحمّلين إياهم أمنيات أهالي دمياط الجديدة بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والرخاء والبركات عند البيت العتيق.

و​أكد الحضور أن مسابقة "سفراء التلاوة" جسّدت أجمل صور التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشددين على أن تكريم الفائزين برحلة العمرة يأتي تقديراً لجهودهم المباركة، وتأكيداً على حرص مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على رعاية ودعم أهل القرآن.

دمياط محافظ دمياط دمياط الجديده سفراء التلاوة

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