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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح تدخل جراحي دقيق بمستشفى دمياط العام لاستخراج دبوس من الرئة وإنقاذ حياة مريضة

مديريه الصحه
مديريه الصحه
زينب الزغبي

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دمياط العام ، في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من وجود جسم غريب (دبوس) داخل الرئة، في حالة استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

تفاصيل التدخل الجراحي

بعد تعذّر استخراج الجسم الغريب باستخدام المنظار، نظرًا لموقعه العميق والحساس داخل الشعب الهوائية الطرفية، وما يمثله ذلك من خطورة على الجهاز التنفسي، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور، تم إجراء شق صدري جانبي (Lateral Thoracotomy)، والتعامل مع الحالة بدقة وكفاءة عالية، حتى تم استخراج الجسم الغريب بنجاح.

وتجاوزت المريضة المرحلة الحرجة، واستقرت حالتها الصحية، وهي الآن تتماثل للشفاء تحت الرعاية والمتابعة الطبية المستمرة.

وشارك  الفريق الطبي المشارك في التدخل، كلامنا الدكتور محمد عبد المنعم  استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد ا لجمل طبيب مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد منصور  استشاري التخدير.

جاء ذلك تحت رعاية معالي  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط،
وبناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة بدمياط،
وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي،
وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان – مدير مستشفى دمياط العام.

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط دمياط العام

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