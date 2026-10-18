محافظ دمياط يتفقد مشروع سوق الجمعة بشطا

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأحد ، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، واللواء نهاد فاروق، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ووحيد عبدربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واستعرض اللواء عصام الغربلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي مكونات المشروع، المقام على مساحة 10,280 مترًا مربعًا، والذي يضم 308 باكيات، بالإضافة إلى مطعم وساحات انتظار، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 77%.

كما تفقد محافظ دمياط ، موقع المشروع والأعمال الجارية به، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات العمل.

وعلى هامش الجولة، التقى المحافظ بأحد المواطنين الذي عرض شكواه بشأن وجود تجمعات للقمامة بالمنطقة التي يسكن بها ، ووجّه على الفور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتوجه إلى الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع تجمعات القمامة، وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.