ضبط المتهم بقتـ.ـل شقيقه بميت الخولي عبدالله في دمياط

نجحت مباحث مركز شرطة الزرقا، بمحافظة دمياط ، برئاسة الرائد أحمد أكرم، ومعاونة النقيب خالد أبو المعاطي، والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم بقتل شقيقه الشاب إبراهيم رضا محمد عبد الحميد الدجوي، 19 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، والمقيم بقرية ميت الخولي عبدالله.

وجاء ضبط المتهم عقب هروبه من مكان الواقعة، حيث تمكنت القوات من تعقبه ومطاردته باستخدام الدراجات النارية حتى طريق سمريده بمنية النصر، لتنتهي المطاردة بالقبض عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

ولا تزال الواقعة محل تحقيق من الجهات المختصة للوقوف على ملابساتها كاملة.