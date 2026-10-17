محافظ دمياط يشهد المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، فعاليات المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، والذي استضافته محافظة الدقهلية بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور حسين المغربي، نائب محافظ الدقهلية، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، واللواء محمد همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط، واللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية ورواد الأعمال.

فعاليات المؤتمر



واستُهلت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك عرض أفلام تسجيلية تناولت جهود المحافظات الثلاث في دعم المشروعات الخضراء الذكية، واستعراض أفكار المشروعات، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي حول مشروع «البنك الأخضر» ضمن المشروعات الفائزة بمحافظة دمياط.

مشروعات دمياط

وشهد المؤتمر عرض ٣٦ مشروعًا من محافظات دمياط والدقهلية والشرقية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمبادرة، في إطار دعم الابتكار وتشجيع المشروعات البيئية والتنموية المستدامة.

وخلال كلمته، وجّه الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الشكر والتقدير إلى محافظة الدقهلية على استضافة المؤتمر، مؤكدًا أهمية التعاون وتكامل الجهود بين المحافظات لدعم المشروعات الابتكارية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع تداعياتها، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن ترسيخ مفاهيم التمويل المنصف والعادل لدعم تنفيذ المشروعات المستدامة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها البيئية والتنموية.

وأضاف أن المبادرة تمثل منصة وطنية رائدة لتشجيع الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تجمع بين المكونين الأخضر والذكي، وتحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ دمياط أنه في إطار الدورة الرابعة للمبادرة، تقدمت المحافظة بـ٤٧ مشروعًا ضمن الفئات الست، وتولت اللجنة التنفيذية تقييم المشروعات وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، وفي مقدمتها توافر المكونين الأخضر والذكي، وأسفرت أعمال التقييم عن تأهل ١٧ مشروعًا للمرحلة التالية.

وفي ختام كلمته، هنّأ المحافظ أصحاب المشروعات الفائزة من محافظات دمياط والدقهلية والشرقية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن تمثل مشروعاتهم نماذج ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، كما وجّه الشكر إلى أعضاء اللجان التنفيذية على جهودهم في تقييم المشروعات خلال الفترة الماضية.

محافظة الدقهلية

ومن جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تقديره لمحافظي دمياط والشرقية، ولأصحاب المشروعات الفائزة، مشيدًا بجهودهم في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى الآليات المهمة لترجمة أهداف رؤية مصر 2030 إلى مشروعات واقعية، وتجسد توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البيئة.

وأوضح المحافظ أن الدورة الرابعة شهدت تقدم ٢٢٧ مشروعًا من محافظة الدقهلية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، وبعد فحص المشروعات المقدمة، استوفى ٢٦ مشروعًا الاشتراطات المطلوبة وخضع لأعمال التقييم، وأسفرت هذه الأعمال عن استبعاد ١١ مشروعًا لعدم استيفائها متطلبات المكونين الأخضر والذكي، فيما استكملت ١٥ مشروعًا مراحل التقييم، وانتهت النتائج النهائية إلى فوز ٩ مشروعات، جرى تكريم أصحابها تقديرًا لجهودهم وأفكارهم المبتكرة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسد توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاستخدام الأمثل للموارد، من خلال دعم المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، وتسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المؤتمر يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة بالمحافظات الثلاث وتقدير الأفكار والمبادرات التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، كما يجسد أهمية التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ودعم فرص تنفيذ المشروعات الواعدة واستدامة نتائجها.

كما هنّأ محافظ الشرقية أصحاب المشروعات الفائزة والمتأهلة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعاتهم وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم اللجان التنفيذية للمبادرة وأصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظات الثلاث، والتقاط الصور الجماعية، تأكيدًا على أهمية مواصلة التعاون وتكامل الجهود لدعم المشروعات الخضراء الذكية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.