محافظ دمياط يتابع إنشاء مطبات صوتية على الطرق السريعة والرئيسية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واستجابةً لمطالب وشكاوى أهالي كفر البطيخ، التي طرحوها خلال لقائه بهم ضمن مبادرة «المحافظ هيجيلك»، بشأن تكرار وقوع الحوادث على الطرق السريعة والرئيسية نتيجة السرعات الزائدة، تابع المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء مطبات صوتية بعدد من المناطق الحيوية بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، تابع المهندس محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، ميدانيًا أعمال إنشاء المطبات الصوتية، بحضور المهندس طاهر صلاح، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بدمياط.

وشملت الأعمال عددًا من المواقع المهمة، أبرزها منطقة عبور الطريق أمام مجمع المدارس على طريق الميناء – كفر البطيخ الخرساني، وكذلك أمام مدرسة كفر البطيخ الإعدادية بنات، بهدف تعزيز سلامة الطلاب أثناء عبور الطريق، إلى جانب مداخل بعض الدورانات ذات الكثافة المرورية، للحد من السرعات الزائدة وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة دمياط للاستجابة لمطالب المواطنين، ورفع مستوى الأمان على الطرق السريعة والرئيسية، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.