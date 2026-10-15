بحضور المحافظ .. جامعة دمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، زيارة إلى جامعة دمياط، للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكان في استقباله الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

المعرض الفنى

وفي مستهل الزيارة ، افتتح المحافظ المعرض الفني المقام على هامش الاحتفال، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية النوعية، بقسمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، والتي جسدت ملحمة انتصارات أكتوبر وما تحمله من معاني الوطنية والانتماء والتضحية.

فعاليات الاحتفال

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية التي تجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبنائها في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وخلال كلمته، وجّه محافظ دمياط تحية إجلال وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، باعتبارها حصنًا منيعًا لحماية الوطن وصون مقدراته، كما وجّه التحية إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض الوطن وعزته وكرامته.

وأكد المحافظ أن انتصارات أكتوبر ستظل شاهدًا على عظمة الدولة المصرية وصلابة إرادة شعبها وبسالة قواتها المسلحة، مشيرًا إلى أن هذا النصر جسّد قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل ، وتحويل لحظات الانكسار والهزيمة إلى نقطة انطلاق نحو النصر.

الدروس المستفادة من ذكري اكتوبر

وأضاف أن ذكرى أكتوبر تحمل العديد من الدروس التي ينبغي استلهامها في مسيرة البناء والتنمية، وفي مقدمتها الترابط بين أبناء الشعب المصري، والتمسك بالأمل والإرادة والوعي، باعتبارها ركائز أساسية لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية.

وأكد محافظ دمياط أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز الوعي بما يواجهه الوطن من تحديات، ومواجهة الشائعات التي من شأنها إثارة الانقسام بين أبناء الشعب، مشددًا على أن وحدة المصريين ووعيهم يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجّه المحافظ رسالة إلى الحضور، أكد خلالها أهمية الحفاظ على الوطن ومقدراته ومؤسساته، وصون وحدة الصف والترابط بين أبناء المجتمع، والتعامل بوعي ومسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، للحفاظ على ما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار.

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب مجموعة من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة التي عبّرت عن روح الانتماء الوطني واعتزاز الأجيال المتعاقبة ببطولات القوات المسلحة وتضحياتها.

وفي ختام الاحتفال، تسلّم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، درع جامعة دمياط، تقديرًا لمشاركتهما في الاحتفال.