ميناء دمياط يتداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم /الخميس/، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفًا و651 طنًا، تشمل 5800 طن يوريا، و200 طن علف بنجر، و5254 طن كلينكر، و8397 طن بضائع متنوعة.

وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 56 ألفًا و747 طنًا، تشمل 13 ألفًا و267 طن حديد، و7358 طن قمح، و1025 طن خشب زان، و28 ألفًا و649 طن ذرة، و2026 طن خردة، و1500 طن فول، و2922 طن زيت طعام.

وأضافت الهيئة أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 177 حاوية مكافئة، والوارد 1581 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3976 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 19 ألفًا و244 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5963 حركة.