أقر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، بعدما أظهرت النتائج الجزئية تقدم حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، واقترابهما من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان المقبل.

وجاء اعتراف سانشيز بالهزيمة خلال زيارة مجاملة لزعيم حزب الشعب المعارض ألبرتو نونيز فيخو، في أعقاب النتائج التي أظهرت تفوق المعارضة اليمينية على الحزب الاشتراكي الحاكم.

وبعد فرز 94% من الأصوات، تصدر حزب الشعب النتائج بحصوله على 133 مقعداً، مقابل 115 مقعداً لحزب العمال الاشتراكي الإسباني بقيادة سانشيز، فيما حصل حزب فوكس اليميني المتطرف على 52 مقعداً.

وتضع هذه النتائج حزب الشعب أمام خيار التحالف مع حزب فوكس لتشكيل الحكومة المقبلة، إذ يحتاج الطرفان إلى تأمين الأغلبية البرلمانية، في خطوة قد تمنح اليمين المتطرف فرصة المشاركة في حكم إسبانيا على المستوى الوطني للمرة الأولى منذ وفاة الديكتاتور فرانكو عام 1975.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مفاوضات بين الحزبين بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي وتوزيع الحقائب الوزارية، وسط ترقب لموقف حزب فوكس من المشاركة المباشرة في الحكومة أو تقديم الدعم لحكومة يقودها حزب الشعب.

وفي أول ردود الفعل الدولية على النتائج، احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم الذي حققه اليمين الإسباني، ووصف النتيجة بأنها «أخبار رائعة».