قال النائب محمد أبو العينين، إن مصر تحتاج إلى إعادة صياغة استراتيجية الترويج السياحي عالميًا، من خلال تقديم كل مدينة سياحية باعتبارها علامة تجارية مستقلة، بدلًا من الاعتماد على الترويج لمصر كعلامة واحدة فقط.

ربط جميع المقاصد السياحية بعلامة واحدة

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن صديقًا ألمانيًا طرح عليه تساؤلًا مهمًا بشأن سبب عدم الترويج لشرم الشيخ والأقصر والغردقة وأسوان والقاهرة باعتبارها علامات سياحية منفصلة، مشيرًا إلى أن ربط جميع المقاصد السياحية بعلامة واحدة قد يؤدي إلى تأثرها جميعًا عند حدوث أزمة في منطقة معينة، رغم استمرار استقرار باقي المقاصد.

تنويع العلامات السياحية المصرية

وأضاف أن تنويع العلامات السياحية المصرية يمنح كل مدينة هويتها الخاصة، ويساعد على إبراز ما تمتلكه من مقومات ومميزات تنافسية، بما يعزز قدرتها على جذب السائحين من مختلف الأسواق العالمية.