دعا محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية، من خلال التوسع في انتشار البنوك المصرية داخل دول القارة، وتطوير أساليب تسويق المشروعات المصرية، مع تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة ووضع خطط واضحة للتوسع، وتوفير مصادر التمويل والبنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي الأفريقي «InoVesTri 2026»، المنعقد اليوم السبت، تحت عنوان «الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة».

وأكد «أبو العينين» أن مصر تمتلك إمكانات وفرصًا كبيرة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول الأفريقية، لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب التحول من مرحلة التخطيط وإطلاق المبادرات إلى التنفيذ الفعلي، وتسريع إقامة المشروعات على أرض الواقع، بما يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف.

وشدّد على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتوسع في أفريقيا، تقوم على تحديد احتياجات السوق المصرية من موارد القارة، والفرص الاستثمارية التي يمكن جذبها إلى مصر، إلى جانب وضع آليات لدعم الشركات والمستثمرين المصريين وتسهيل وجودهم داخل الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن امتلاك مصر نحو 128 جامعة يفتح المجال أمامها لتوسيع التعاون مع دول القارة في مجالات التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، والاستفادة من هذه المؤسسات في تأهيل الشباب الأفريقي وبناء قدراتهم في مختلف التخصصات الحديثة.

وأوضح أن التطور الذي شهدته الموانئ المصرية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي وقناة السويس وشبكات النقل، يمنح مصر فرصة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة الدولية، وبوابة لربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية برًا وبحرًا وجوًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي التوسع في تجارة الخدمات والتدريب ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مدن صناعية متخصصة تستقطب الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تحويل الموارد والخامات الأفريقية إلى منتجات صناعية تحقق قيمة مضافة أكبر.

وأكد أبو العينين أن التعاون الاستثماري الحقيقي يجب أن يقوم على الإنتاج والتصنيع وتبادل التكنولوجيا وتحقيق عوائد متبادلة، بدلًا من استمرار الاقتصار على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، مشيرًا إلى أن الثروات الطبيعية والمعادن الاستراتيجية التي تزخر بها أفريقيا تحتاج إلى استثمارات وتمويل وخبرات إنتاجية وابتكارية لتحويلها إلى فرص تنموية حقيقية.

واستعرض تجربة المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، باعتبارها نموذجًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بالاستثمارات الصينية التي دخلت المنطقة في إطار التعاون المرتبط بمبادرة الحزام والطريق، والاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي لمصر في إقامة مشروعات إنتاجية.

ولفت إلى أن تعزيز التواجد المصري في أفريقيا يتطلب العمل في اتجاهين متكاملين، أولهما زيادة الاستثمارات المصرية داخل دول القارة، والثاني جذب المشروعات التكاملية إلى المناطق الصناعية المصرية، بما يدعم الترابط الاقتصادي بين مصر ومحيطها الأفريقي.

كما أكد أهمية تطوير أدوات التمويل وابتكار آليات جديدة لتسويق المشروعات المصرية، والتعريف بصورة أكثر فاعلية بالفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في القارة.

وأشار إلى أن تجربة مصر في التخطيط العمراني والتنمية وتطوير البنية التحتية يمكن أن تمثل نموذجًا تستفيد منه الدول الأفريقية، موضحًا أن المساحة المأهولة بالسكان في مصر ارتفعت من نحو 6% إلى 14%، نتيجة التوسع في مشروعات التنمية والعمران.

واختتم أبو العينين بالتأكيد على أن تعزيز الدور الاقتصادي المصري في أفريقيا يتطلب رؤية واضحة تجمع بين التمويل والتسويق والتخطيط، وتدعم إقامة شراكات إنتاجية قائمة على التصنيع ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.