كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ضحايا حادث ناقلة البنزين بالوراق، موضحًا أن أكثر من 95% من الإصابات كانت حروقًا بدرجات متفاوتة، فيما وصلت نسب الحروق لدى بعض المصابين إلى 70%.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن نسب الحروق بين المصابين تفاوتت بصورة كبيرة، حيث سجلت بعض الحالات حروقًا بنسب 60% و65% و70%، بينما بلغت النسبة لدى حالات أخرى نحو 40%.

وأشار إلى أن بعض الحالات التي تعاني من نسب حروق مرتفعة لا تزال في وضع حرج، ومن بينها 4 مصابين يخضعون للعلاج على أجهزة التنفس الصناعي، في حين أصبحت حالات أخرى أكثر استقرارًا وفقًا لتقييم الفرق الطبية.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الصحة عن آلية التعامل الطبي مع مصابي الحروق، موضحًا أن التدخل العلاجي يمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ الأولى بمحاولة إنقاذ حياة المصاب والسيطرة على المخاطر التي تهدد وظائف الجسم الحيوية.

خطوات أساسية للحفاظ على حياة المصاب

وأضاف أن هذه المرحلة تتضمن تأمين العلامات الحيوية، ومتابعة الدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم وكفاءة التنفس، باعتبارها خطوات أساسية للحفاظ على حياة المصاب.

طبيعة التدخل الطبي المطلوب

وأكد أن خطورة الحروق لا ترتبط فقط بنسبة مساحة الجسم المصابة، وإنما تتوقف أيضًا على عمق الحرق ومدى تأثيره على الأعضاء الداخلية، خاصة الرئتين والجهاز التنفسي، وهو ما يحدد طبيعة التدخل الطبي المطلوب وفرص استقرار الحالة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تبدأ بعد استقرار العلامات الحيوية، وتتضمن التعامل المتخصص مع الحروق وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجتها، وقد تستدعي نقل المصاب إلى مراكز ومستشفيات متخصصة تمتلك الإمكانات الطبية اللازمة.