قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، استمرار التدريبات الجماعية دون الحصول على راحة، عقب الفوز على المغرب الفاسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وجاء قرار موكوينا بمواصلة التدريبات مباشرة، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ورغبة الجهاز الفني في استغلال الوقت المتاح لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الجهاز الفني لبيراميدز إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الفريق خلال الفترة الحالية.

كما يطمح موكوينا إلى مواصلة النتائج الإيجابية، والحفاظ على الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها اللاعبون بعد الانتصار الأفريقي الأخير على حساب المغرب الفاسي، والعمل على تحقيق فوز جديد في البطولة المحلية.

بيراميدز يتصدر مجموعته في كأس عاصمة مصر

ويدخل بيراميدز مواجهة مودرن سبورت متصدرًا جدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حصد 6 نقاط من أول جولتين، محققًا العلامة الكاملة عقب الفوز على القناة وسموحة.

ويأمل الفريق السماوي في مواصلة سلسلة انتصاراته خلال الجولة الثالثة، وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.

وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها بيراميدز خلال الموسم الحالي