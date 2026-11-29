واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط .

وصرح الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط بأن القافلة الطبية انعقدت بقرية كفر شحاتة بمركز كفر البطيخ وتضمنت ٧ عيادات تخصصية وتردد عليها ٧٩٨ مواطناً تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان وتم تحويل حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات علاوة علي إجراء ١٦٥ تحليلاً بمعمل الدم و ١٠ تحاليل بمعمل الطفيليات .

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي مدير القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة أن القافلة إستمرت يومين وشهدت أيضا تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " إفحص وإطمن " لعدد ١٧٠ حالة بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١١٢ مواطنا.