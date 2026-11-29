اعترف البرتغالي جواو فيليكس بأن انتقاله إلى أتلتيكو مدريد ربما لم يكن الاختيار الأنسب لمسيرته الكروية، مؤكدًا أن أسلوب لعب الفريق الإسباني لم يكن يتناسب بالشكل المثالي مع إمكانياته، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم شعوره بالندم على خوض التجربة.

ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية تصريحات فيليكس، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة «ريكورد» البرتغالية، تحدث خلالها عن كواليس انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، والظروف التي حسمت وجهته عقب تألقه اللافت بقميص بنفيكا.

126 مليون يورو حسمت انتقال فيليكس إلى أتلتيكو مدريد

وانضم جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد بعد المستويات المميزة التي قدمها مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 126 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي المدريدي.

وأوضح اللاعب البرتغالي أن أتلتيكو مدريد لم يكن الخيار المثالي بالنسبة إلى أسلوب لعبه، قائلًا: «لم يكن أتلتيكو مدريد الخيار المثالي بالنسبة إلى أسلوب لعبي من الناحية الكروية. أشعر بأنني لم أحسن الاختيار، لكن الأمر لا يعني أنني نادم على ذلك».

وأضاف: «هل كان بإمكاني اختيار وجهة أفضل؟ ربما نعم، لكنهم كانوا الوحيدين الذين عرضوا دفع قيمة الشرط الجزائي، وبالتأكيد لم يكن بإمكان رئيس النادي رفض العرض. مقابل 126 مليون يورو، لا يوجد رئيس نادٍ سيرفض مثل هذا المبلغ، ولذلك كان لا بد أن تكون وجهتي أتلتيكو مدريد».

تجربة لم تحقق التوقعات المنتظرة

واتسمت تجربة جواو فيليكس داخل ملعب ميتروبوليتانو بتوقعات كبيرة، فرضتها القيمة المالية الضخمة للصفقة، إلى جانب الآمال التي عُلقت على اللاعب البرتغالي بعد تألقه مع بنفيكا.

لكن اللاعب واجه صعوبات في الحصول على فرصة المشاركة بانتظام، وهو ما جعل تجربته مع أتلتيكو مدريد محل نقاش، خاصة في ظل عدم وصولها إلى المستوى الذي توقعه كثيرون عند إتمام الصفقة القياسية.