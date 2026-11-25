تلقى برشلونة ضربة بغياب لاعب وسطه فيرمين لوبيز عن مباراتيه المقبلتين في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو وأتلتيكو مدريد، بعد قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقافه لمدة مباراتين، على خلفية طرده خلال مواجهة فياريال الأخيرة.

وكان فيرمين قد تعرض للطرد خلال فوز برشلونة على فياريال بنتيجة 3-2، يوم الأحد الماضي، رغم وجوده على مقاعد البدلاء، بعدما سجل هدفًا في المباراة قبل استبداله في الدقيقة 69.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف فيرمين لوبيز، لمباراتين، ووفقًا للتقرير الانضباطي، فإن لاعب الوسط الإسباني وجه عبارات احتجاج متكررة إلى الحكم الرابع، قائلًا "مستحيل"، قبل أن يغادر مقاعد البدلاء، وذلك قبل أن يتمكن الحكم من إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة 74.

وبناءً على قرار الإيقاف، سيغيب فيرمين عن مواجهتي ديبورتيفو وأتلتيكو مدريد، ليخسر برشلونة أحد عناصره المهمة في خط الوسط خلال المباراتين المقبلتين.

وكان فيرمين قد تألق أمام أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما سجل هدفين خلال فوز برشلونة بنتيجة 2-1.