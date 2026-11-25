انتهت جلسة الصلح بين نادي برشلونة وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، داخل محاكم العاصمة الإسبانية مدريد، دون التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين، في فصل جديد من الخلافات القانونية المرتبطة بتصريحات بيريز بشأن قضية نيجريرا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الجلسة لم تستغرق سوى نحو 10 دقائق، قبل أن يغادر ممثلو الطرفين قاعة المحكمة دون التوصل إلى أي تفاهم ينهي الأزمة.

وتجنب محامو برشلونة وفلورنتينو بيريز الإدلاء بأي تصريحات بشأن تفاصيل ما دار خلال الجلسة، واكتفوا بتأكيد عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وتأتي جلسة الصلح في إطار الإجراءات القانونية المعتادة التي تسبق رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية، ما يفتح الباب أمام انتقال الخلاف إلى مراحل قانونية أخرى، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين بسبب التصريحات المتعلقة بقضية نيجريرا.

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات فلورنتينو بيريز بشأن قضية نيجريرا، التي تتعلق بالمدفوعات التي قام بها برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الكرة الإسبانية.